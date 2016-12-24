Роскомнадзор продолжит развивать технологии для противодействия незаконному контенту

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Представители Роскомнадзора сообщили, что работа по развитию технологий противодействия запрещенной информации продолжается. Они также напомнили, что по российским законам программы по обходу ограничений доступа запрещены.
Данные сервисы могут обеспечивать доступ к фейкам, мошеннической информации, продаже наркотиков, детской порнографии, экстремистским и иным материалам. Также действует запрет на распространение информации, которая рекламирует или популяризирует подобные сервисы.
«Крупнейшие американские интернет-ресурсы отказываются удалять по запросам российских органов власти экстремистскую и иную криминальную информацию. Эти же компании, как следует из статьи (опубликована Reuters 5 сентября. – Ред.), теперь мобилизуются американской администрацией для помощи и улучшения работы сервисов обхода ограничений доступа к запрещенной информации», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
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