Роскомнадзор продолжит развивать технологии для противодействия незаконному контенту

Репортер

Представители Роскомнадзора сообщили, что работа по развитию технологий противодействия запрещенной информации продолжается. Они также напомнили, что по российским законам программы по обходу ограничений доступа запрещены.

Данные сервисы могут обеспечивать доступ к фейкам, мошеннической информации, продаже наркотиков, детской порнографии, экстремистским и иным материалам. Также действует запрет на распространение информации, которая рекламирует или популяризирует подобные сервисы.

«Крупнейшие американские интернет-ресурсы отказываются удалять по запросам российских органов власти экстремистскую и иную криминальную информацию. Эти же компании, как следует из статьи (опубликована Reuters 5 сентября. – Ред.), теперь мобилизуются американской администрацией для помощи и улучшения работы сервисов обхода ограничений доступа к запрещенной информации», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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