В Мордовии с мест ДТП скрылись двое водителей

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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
По информации Госавтоинспекции республики, 9 сентября в двух муниципальных районах водители транспортных средств скрылись с мест ДТП с пострадавшими людьми.
В Дубенском районе напротив дома № 7 по ул. Советской в селе Ардатово в 17.40 неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, совершил наезд на 44-летнюю женщину, которая двигалась на велосипеде во встречном направлении.
В результате ДТП велосипедистка с различными травмами доставлялась в Дубенскую районную больницу.
В Ромодановском районе в 20.40 на Промышленном шоссе в поселке Ромоданово под колеса неустановленной автомашины с неизвестным водителем угодил 40-летний пешеход, который двигался по краю проезжей части дороги в попутном направлении. Мужчина с различными травмами был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу № 4.
Сообщается, что по обоим инцидентам приняты меры розыска.
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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
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