В Мордовии с мест ДТП скрылись двое водителей

По информации Госавтоинспекции республики, 9 сентября в двух муниципальных районах водители транспортных средств скрылись с мест ДТП с пострадавшими людьми.

В Дубенском районе напротив дома № 7 по ул. Советской в селе Ардатово в 17.40 неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, совершил наезд на 44-летнюю женщину, которая двигалась на велосипеде во встречном направлении.

В результате ДТП велосипедистка с различными травмами доставлялась в Дубенскую районную больницу.

В Ромодановском районе в 20.40 на Промышленном шоссе в поселке Ромоданово под колеса неустановленной автомашины с неизвестным водителем угодил 40-летний пешеход, который двигался по краю проезжей части дороги в попутном направлении. Мужчина с различными травмами был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу № 4.

Сообщается, что по обоим инцидентам приняты меры розыска.