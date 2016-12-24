В ПФО стартует региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье»

Репортер

11 сентября стартует региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье». Принять участие в нем могут детские театральные коллективы и студии с возрастом участников от 6 до 17 лет, а также молодежные театральные коллективы и студии с возрастом участников от 18 до 35 лет.

Самодеятельные театралы смогут побороться в 7 номинациях:

- Лучший молодежный спектакль Приволжского федерального округа
- Лучший детский спектакль Приволжского федерального округа
- Лучшая режиссерская работа
- Лучшее музыкальное оформление
- Лучшее художественное оформление
- Лучшая мужская роль
- Лучшая женская роль.

Для участия в фестивале коллективы могут подать свои заявки на сайте театральноеприволжье.рф до 15 ноября 2024 года.

В этом году региональный отбор будет проходить в 2 этапа:
1 (заочный) - предварительный просмотр экспертами видеоверсий постановок, заявленных на участие в фестивале от региона
2 (очный) - итоговый очный просмотр лучших спектаклей.

Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» — общественный проект ПФО для вовлечения молодежи в театральную среду в целях расширения ее культурного кругозора, формирования культурных и нравственных ценностей, создания условий и стимулов для развития молодежного и детского театрального искусства.

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