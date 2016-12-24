Сотрудники мордовской колонии помогли семье погибшего участника СВО

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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Сотрудники исправительной колонии №4 УФСИН России по Республике Мордовия оказали помощь в работах на приусадебном участке родителям участника специальной военной операции, погибшего при исполнении воинского долга.
Выехав на участок и определив объем работы, представители пенитенциарного ведомства справились с поставленной задачей за один день.
В УФСИН по РМ отмечают, что наградой помощникам стали слова благодарности и признательности за заботу и поддержку.
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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
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