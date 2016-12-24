Сотрудники мордовской колонии помогли семье погибшего участника СВО

Социум

Сотрудники исправительной колонии №4 УФСИН России по Республике Мордовия оказали помощь в работах на приусадебном участке родителям участника специальной военной операции, погибшего при исполнении воинского долга.

Выехав на участок и определив объем работы, представители пенитенциарного ведомства справились с поставленной задачей за один день.

В УФСИН по РМ отмечают, что наградой помощникам стали слова благодарности и признательности за заботу и поддержку.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Прямая линия

Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики

«Мы вместе!»

Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества

1
Заказать рекламу
1
1
1