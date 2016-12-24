В Мордовии водитель на трассе попался полицейским с богатым «урожаем» марихуаны

4 сентября при отработке оперативной информации сотрудники УНК МВД по РМ на автодороге в Лямбирском районе республики остановили автомобиль «ЛАДА Гранта» под управлением 49-летнего местного жителя.

В ходе досмотра транспортного средства на заднем пассажирском сиденье оперативники обнаружили две пластиковые канистры с марихуаной. Общая масса изъятого составила 3 килограмма 574 грамма.

По информации МВД по РМ, водитель признался, что наркосодержащее растение он собрал на заброшенном поле в одном из районов Мордовии с целью дальнейшего сбыта, измельчил и поместил в емкости. По дороге в Саранск автомобиль был остановлен сотрудниками полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.