Предприятия Мордовии внедряют бережливые технологии

Главная задача регионального проекта «Адресная поддержка повышение производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» помочь предприятиям наладить работу без простоев и потерь, сделать условия труда более комфортными и эффективными.

Компании-участники получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций. В Мордовии его специалисты работают с 2019 года. На 15 предприятиях целевые показатели уже достигнуты: персонал прошел обучение, созданы потоки-образцы. В этом году еще 2 предприятия заключили соглашение на оказание адресной поддержки по повышению эффективности работы - это АО «Саранский комбинат макаронных изделий» и АО «Саранский телевизионный завод».

С 2018 года в республике также функционирует Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, он создан на базе Фонда развития промышленности Мордовии. Под руководством его экспертов также реализуются мероприятия бережливого производства. У участников проекта есть возможность работать и самостоятельно, пользуясь только услугами консультантов.

За время реализации нацпроекта инструментам бережливого производства обучено 992 сотрудника различных предприятий республики, 45 из них в этом году, а также создано 22 потока-образца.

С 2020 года на базе Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва работает Фабрика процессов. Это учебная производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства. За это время обучение там прошли 625 человек.