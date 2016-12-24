В Мордовии подвели итоги Единого дня голосования

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Избирательная комиссия Мордовии подвела итоги Единого дня голосования. В республике проходили дополнительные выборы 29 депутатов представительных органов 3 муниципальных районов и 20 поселений.
По сообщению секретаря Избирательной комиссии РМ Валерия Болтунова, общая явка по итогам обработки всех протоколов составила 69,51 %. 28 депутатских мандатов получили представители «Единой России», 1 - самовыдвиженец.
«Жалоб в течение всего избирательного цикла в избирательные комиссии не поступало», - отметил Валерий Болтунов.
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