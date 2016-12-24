С 1 сентября 2024 года таксистам нужно иметь при себе полис ОСГОП

Госкомтранс РМ напоминает, что с 1 сентября 2024 года таксистам нужно иметь при себе полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика — ОСГОП.Чтобы получить полис, водителям нужно разрешение на работу в такси.

Если перевозчик легковым такси получил разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси до 1 сентября 2024 года, он обязан в течение 60 календарных дней заключить договор ОСГОП и представить сведения о нем в Госкомтранс РМ.

Иными словами, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, имеющие лицензию на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, должны будут приобрести полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика в течение 60 дней после вступления закона в силу, то есть до 31 октября 2024 года.



В том случае, если договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика не будет заключен, предусматривается наказание в виде штрафа:

- от 40 000 до 50 000 рублей для должностных лиц и ИП

- от 500 000 до 1 000 000 рублей для организаций.



В Госкомтрансе РМ отмечают, что если у перевозчика не окажется полиса ОСГОП, действие его разрешения приостановят на срок до 30 дней, а затем могут аннулировать.