С 1 сентября 2024 года таксистам нужно иметь при себе полис ОСГОП

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Госкомтранс РМ напоминает, что с 1 сентября 2024 года таксистам нужно иметь при себе полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика — ОСГОП.Чтобы получить полис, водителям нужно разрешение на работу в такси.
Если перевозчик легковым такси получил разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси до 1 сентября 2024 года, он обязан в течение 60 календарных дней заключить договор ОСГОП и представить сведения о нем в Госкомтранс РМ.
Иными словами, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, имеющие лицензию на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, должны будут приобрести полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика в течение 60 дней после вступления закона в силу, то есть до 31 октября 2024 года.
В том случае, если договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика не будет заключен, предусматривается наказание в виде штрафа:
- от 40 000 до 50 000 рублей для должностных лиц и ИП
- от 500 000 до 1 000 000 рублей для организаций.
В Госкомтрансе РМ отмечают, что если у перевозчика не окажется полиса ОСГОП, действие его разрешения приостановят на срок до 30 дней, а затем могут аннулировать.
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