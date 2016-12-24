Госавтоинспекция Мордовии прояснила обстоятельства смертоносного ДТП с участием пожарной автомашины

Напомним, 7 сентября в 14 часов 45 минут на улице Веселовского в Саранске на регулируемом перекрестке произошло столкновение автомобиля «Ауди 100» и пожарной автомашины.

По информации ведомства, 29-летний водитель пожарной автомашины двигался на регулируемом перекрестке с проблесковыми маячками, проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль «Ауди 100». Иномаркой управлял 32-летний мужчина, который выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП 49-летний пассажир «Ауди 100» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель автомашины и еще один пассажир иномарки – 41-летний мужчина были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу №4. Отмечается, что оба водителя за рулем находились в трезвом состоянии.