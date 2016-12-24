В Мордовии нетрезвый водитель пытался подкупить инспекторов ДПС крупной взяткой

Как сообщает МВД по РМ, утром 4 сентября в поселке Комсомольский Чамзинского района сотрудники ДПС остановили автомашину «Рено Сандеро» под управлением 30-летнего водителя. В ходе проверки было установлено, что мужчина управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

Около патрульной автомашины водитель иномарки предложил инспектору ДПС за 100 тысяч рублей забыть об этом досадном «недоразумении». Несмотря на неоднократное предупреждение об уголовной ответственности за дачу взятки, нетрезвый товарищ настаивал на своем предложении.

Инспекторы ДПС доложили о данном факте в дежурную часть отдела полиции, на место была вызвана следственно-оперативная группа. Теперь автомобилисту грозит привлечение к уголовной ответственности по ст.291 УК РФ. Также на него составили протоколы за нетрезвое вождение и чрезмерную тонировку стекол автомашины.