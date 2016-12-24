13 студентов вузов Мордовии вышли в финал конкурса «Флагманы образования»

Определены 300 студентов-финалистов профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Республику Мордовия в финале конкурса представят студенты высших учебных заведений региона. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

В конкурсе «Флагманы образования» принимают участие наиболее мотивированные талантливые и перспективные студенты всех направлений обучения старше 18 лет. Одноименный проект включает не только профессиональный конкурс, но и ряд мероприятий, нацеленных на вовлечение студентов в педагогические специальности. За время регистрации 23 274 обучающихся подали заявки на участие. После регистрации студенты получили возможность пройти по желанию входную диагностику по трем направлениям: лидерство и командообразование, знания в области государственной образовательной политики, гибкие навыки, а также принять участие в просветительских мероприятиях «Образовательного марафона». На основе результатов диагностики для ребят были сформированы рекомендации по развитию профессиональных знаний и универсальных компетенций.

Следующий этап – профессиональный конкурс «Флагманы образования» – начался 2 августа с комплексной диагностики профессиональных знаний. К данному дистанционному этапу конкурса были допущены 12 097 студентов. Приглашение в финал, который состоится в октябре, получили 300 сильнейших участников, набравшие в ходе дистанционного тестирования наибольшее количество баллов.

«Почти треть участников дистанционного этапа конкурса «Флагманы образования» – студенты, и это очень отрадно. Все больше молодых людей хотят связать свою жизнь с системой образования. Это свидетельствует о том, что они осознают значимость труда педагогов. Предстоящий финал позволит увидеть будущее российской педагогики – молодых людей, которые внесут в существующую сегодня систему образования свежие идеи и инновационные подходы. Проект «Флагманы образования» – один из инструментов формирования нового поколения управленцев в сфере образования и педагогов, готовых к вызовам времени, способных вдохновлять других на получение знаний и личностное развитие», – отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

На дистанционном этапе студенты выполняли задания в личном кабинете участника на платформе «Россия – страна возможностей». Конкурсанты должны были продемонстрировать профессиональные знания в области психологии и педагогики, функциональной грамотности и управления образовательными проектами. По итогам дистанционного этапа участники получили отчет с информацией об уровне знаний, а также рекомендации по их дальнейшему развитию.

«Проект «Флагманы образования» ежегодно подтверждает свою значимость и актуальность среди молодых людей, а его линейка возможностей продолжает расширяться. Сейчас мы активно проводим мероприятия, направленные, в том числе, на вовлечение студентов как педагогических, так и классических учебных заведений в работу в сфере образования. Важно понимать, что современная сфера образования выходит далеко за пределы традиционной школы или вуза. Мы стремимся не просто познакомить молодых людей с профессией, но и погрузить в нее на практике. Для этого президентская платформа «Россия – страна возможностей» вместе с партнерами предоставляет стажировки в образовательных организациях страны. Эти инициативы помогают студентам получить опыт и сформировать собственное видение роли педагога в современном обществе. Поддержка молодежи в их стремлении к педагогической деятельности – это инвестиция в будущее нашей страны, где каждый сможет принести пользу через собственное развитие», – рассказал исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Республику Мордовия в финале конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» представят студенты:

ФГБУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева»

- Скворцова Марина Алексеевна.

- Хайрова Амина Юнировна

- Кожаева Елизавета Александровна

- Жарикова Мария Михайловна

- Сидоркина Анастасия Андреевна

- Буткин Николай Сергеевич

- Меняйло Ева Сергеевна

- Толокина Арина Олеговна

- Колдашова Ольга Алексеевна

- Бикурева Виктория Ростиславовна

- Салий Надежда Сергеевна

Средне-Волжский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Саранске

- Швечкова Алина Александровна

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»

- Шишканова Ксения Николаевна.

Конкурсанты, которые решили все тесты дистанционного этапа, получат сертификаты участника конкурса, доступные в личном кабинете на сайте президентской платформы.

Проект «Флагманы образования» направлен на создание условий для поиска и поддержки самых талантливых и целеустремленных специалистов в области образования, включая педагогов и студентов. Он предлагает возможности для профессионального и карьерного роста.

Проект предлагает разнообразные сервисы и возможности для участников. В их числе «Флагманские школы» – проектно-образовательные сессии и интенсивы по актуальным профессиональным темам, а также «Созвездие Флагманов образования» – профессиональное сообщество, способствующее профессиональной реализации и продвижению экспертного потенциала участников проекта в регионах страны. Региональные органы исполнительной власти в сфере образования и другие управленцы могут получить методическую, информационную и экспертную поддержку своих проектов и идей, а также найти профильных специалистов для мероприятий.

Второй год участники имеют возможность пройти «Образовательный марафон» – серию просветительских мероприятий разных форматов: от интерактивных лекций до мастер-классов, нацеленных на развитие компетенций и знаний. Для всех зарегистрированных участников контент «Образовательного марафона» остается доступным в личном кабинете.

Конкурсные испытания проводятся как в командном, так и в индивидуальном формате.

В программе финальных мероприятий – дискуссионные площадки, круглые столы с участием ведущих экспертов в сфере образования, профессиональные и творческие мастерские и многое другое.

Участники конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, участвовать в уникальных международных и федеральных мероприятиях, развить экспертный потенциал, войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации.