В столице Мордовии откроется выставка работ старейшего саранского фотографа

11 сентября в фойе Музея им. С.Д.Эрьзи откроется персональная фотовыставка старейшего саранского фотографа Валентина Крайнова, приуроченная к 95-летию автора.

Валентин Сергеевич Крайнов с 1943 года не расстается с фотокамерой, он опубликовал около ста книг и фотоальбомов о Саранске и Мордовии.

Фотопутешествия Валентина Крайнова начались в 1950-е годы, когда он водил туристические группы по Карелии. Затем были многочисленные поездки по Советскому Союзу, а после падения «железного занавеса» – по всем континентам мира. Автор побывал в 56 странах и 120 российских городах.

В Мордовии фотограф объездил и отснял все монастыри и храмы республики, все районные центры и многие населенные пункты.

На выставке «Я – саранский летописец» будут представлены 60 фотографий, повествующих о том, как кардинально менялся облик улиц и площадей Саранска за последние полвека.