В Мордовии в селе Старое Шайгово завершили благоустройство центральной площади

В селе Старое Шайгово преобразилась Центральная площадь по ул. Ленина. Модернизация общественного пространства проводилась в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Несколько месяцев жители села наблюдали за работой строителей. Благоустройство завершено, и теперь это любимейшее место отдыха и детей, и взрослых. Площадь стала современной и функциональной, ее дизайн-проект в прошлом году победил в конкурсе лучших проектов по благоустройству общественных территорий.

Площадь выложили брусчаткой, полностью заменили освещение: установили современные осветительные приборы. Жители села могут гулять здесь и поздними вечерами. Также поставили беседки, подвесные качели и лавочки. Центральным элементом стал уникальный арт-объект в форме пчелиных сот.

Кроме того, здесь провели озеленение: вырубили старые деревья и вместо них посадили новые.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» установили детскую площадку и украсили зону отдыха инсталляцией в виде медведей из искусственного газона.