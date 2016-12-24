В Мордовии в селе Старое Шайгово завершили благоустройство центральной площади

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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
В селе Старое Шайгово преобразилась Центральная площадь по ул. Ленина. Модернизация общественного пространства проводилась в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Несколько месяцев жители села наблюдали за работой строителей. Благоустройство завершено, и теперь это любимейшее место отдыха и детей, и взрослых. Площадь стала современной и функциональной, ее дизайн-проект в прошлом году победил в конкурсе лучших проектов по благоустройству общественных территорий.
Площадь выложили брусчаткой, полностью заменили освещение: установили современные осветительные приборы. Жители села могут гулять здесь и поздними вечерами. Также поставили беседки, подвесные качели и лавочки. Центральным элементом стал уникальный арт-объект в форме пчелиных сот.
Кроме того, здесь провели озеленение: вырубили старые деревья и вместо них посадили новые.
В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» установили детскую площадку и украсили зону отдыха инсталляцией в виде медведей из искусственного газона.
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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
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