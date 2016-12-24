Социальный предприниматель из Мордовии помогает раннему развитию детей

Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ предоставляет финансовую поддержку представителям регионального бизнеса в виде грантов.

Обучение грантополучателей, а также формирование заявок проводится на площадке регионального Центра «Мой бизнес», где предприниматели могут рассчитывать на многочисленные финансовые, а также нефинансовые меры поддержки.

Один из таких социальных предпринимателей, получивших грант на реализацию проекта — Татьяна Киянкина. Центр детского и грудничкового плавания «LevAli», руководителем которого она является, занимается ранним развитием детей в возрасте от 1,5 месяцев до 8 лет.

«Для нас главное полноценное развитие ребенка с ранних лет, его безграничных потенциальных возможностей, - рассказывает Татьяна. - Плавание – единственный вид занятий, к которому можно приобщить самых маленьких, оно приносит пользу, укрепляет здоровье малыша».

Полученный в Минэкономики Мордовии грант Татьяна направила на оплату аренды и возможность предоставления скидок для социальной категории граждан.

«Дополнительные средства нам позволили отремонтировать второй бассейн. Теперь мы можем заниматься с детьми сразу в двух бассейнах», - отмечает социальный предприниматель.

«Мы следим за целевым использованием выделяемых грантов, находимся в постоянном контакте с предпринимателями, - отмечает начальник отдела развития предпринимательской деятельности Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ Руслан Ерзин. - Министерство помогает в реализации множества интересных и полезных проектов. Радует, что наши предприниматели заботятся о подрастающем поколении и их здоровье, помогают социальной категории граждан».

Обо всех мерах Господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса, можно узнать по телефону «горячей линии» в Саранске: 24-77-77.

Фото предоставлено Татьяной Киянкиной, руководителем Центра детского и грудничкового плавания «LevAli»