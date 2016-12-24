В Мордовии лидеры по валовому сбору зерна - Атяшевский и Ковылкинский районы

Глава республики Артём Здунов сообщил в телеграм о результатах уборочной кампании на полях региона.

«В республике продолжается уборочная кампания. На сегодняшний день из 463 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур убрано почти 90% и намолочено 1 млн 178 тысяч тонн зерна. С учётом погоды в этом году результат достойный.

Лидеры по валовому сбору зерна - Атяшевский и Ковылкинский районы, перешагнувшие 100-тысячный рубеж. Уборкой зерна активно занимаются наши крупные предприятия - ГК «Талина», Агрогруппа «Хорошее дело» и небольшие предприятия, лидеры по урожайности - рузаевский «Агросоюз», краснослободское «Куликово», инсарское общество «Верхисское», фермерские хозяйства и многие-многие наши труженики».