В Саранске вахтовый работник похитил и продал за бесценок автомобиль своего коллеги

В столице Мордовии приговор суда выслушал 32-летний житель Омска, совершивший глупую криминальную выходку с экстренной продажей чужого автомобиля. Мужчина отвечал в суде за кражу и похищение документов.

По информации МВД по РМ, 31 мая фигурант дела распивал спиртное с 42-летним жителем Тольятти, с которым на период вахтовой работы в Саранске проживал в корпоративной квартире. Вахтовик из Тольяттти имел автомобиль «Лада Гранта», который он приобрел в автокредит за 1,3 млн рублей около года назад. Его собутыльник решил провернуть быструю и тайную продажу этой автомашины.

Воспользовавшись тем, что приятель уснул, он взял с кресла его сумку с ключами и документами от машины и вышел из квартиры. На улице он позвонил своему знакомому, у которого попросил помощи в срочной продаже якобы принадлежащего ему автомобиля.

Вскоре парочка через посредника вышла на покупателя из Ульяновской области. Житель Омска, сославшись на свое нетрезвое состояние, попросил приятеля сесть за руль автомобиля и доехать с ним в п. Сурское, где он продал машину за 210 тысяч рублей.

Как отмечается, вырученные денежные средства товарищ из Сибири потратил той же ночью на развлечения, а большую часть суммы и вовсе потерял. Вернувшись утром домой, он положил похищенную сумку на место. Коллеге он ответил, что не знает где его машина и документы на нее, и лег спать.

Житель Тольятти был вынужден обратиться в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили подозреваемого в совершении преступлений. Мужчина в отделе полиции полностью признал свою вину.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.