В Мордовии водитель на самодельном багги вылетел в кювет

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, днем 5 сентября в селе Новая Карьга Краснослободского района 33-летний мужчина за рулем самодельного багги, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет.

В результате ДТП водитель с различными травмами был госпитализирован в Краснослободскую ЦРБ. Отмечается, что он управлял транспортным средством в трезвом состоянии.

На пострадавшего сельчанина составили административный материал за езду без мотошлема.

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