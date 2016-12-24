В Мордовии водитель на самодельном багги вылетел в кювет

По информации Госавтоинспекции республики, днем 5 сентября в селе Новая Карьга Краснослободского района 33-летний мужчина за рулем самодельного багги, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет.

В результате ДТП водитель с различными травмами был госпитализирован в Краснослободскую ЦРБ. Отмечается, что он управлял транспортным средством в трезвом состоянии.

На пострадавшего сельчанина составили административный материал за езду без мотошлема.