У молодых жителей Мордовии остался последний шанс попасть в Школу Интернет-БЕЗопасности

Уже 2-6 октября Мастерская управления «Сенеж» проведет III Международную Школу Интернет-БЕЗопасности молодежи. Здесь участники могут приобрести навыки для обеспечения собственной безопасности в информационном пространстве и безопасности общества, а также построить индивидуальную образовательную и карьерную траекторию для успешного развития ИТ в своем регионе.

Заявки принимаются до 9 сентября включительно. Конкурсантам предстоит решить кейс или представить идеи собственных социальных проектов. У студентов и молодых специалистов из Мордовии остался последний шанс, чтобы принять участие: clck.ru/3ChNgp.

По результатам конкурса будут выбраны 250 счастливчиков. Их ждут интерактивные, образовательные и проектные мероприятия, а также встречи с представителями госорганов, отечественных ИТ-компаний, общественных и научных организаций, которые расскажут об инновационных трендах и вызовах современного цифрового пространства. К участию приглашены представители Минцифры РФ, «ВКонтакте», «Яндекса», «Ростелекома», «Газпром-Медиа Холдинга и другие эксперты в области информационной безопасности, медиа и права.

Проект организован Университетом имени О. Е. Кутафина в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030». Партерами школы стали Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» и федеральный проект «Цифровая Россия».