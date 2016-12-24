Жителей Мордовии приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Поделись своим Знанием»

«Акция «Поделись своим Знанием» – это конструктивный диалог, обмен мнениями и передача опыта между поколениями. В этом году акция станет по-настоящему народной: со 2 по 30 сентября с лекцией может выступить любой человек старше 14 лет, обладающий экспертизой в той или иной сфере. В поддержку лекторов на портале мы запустили специальный раздел – библиотека методических материалов, где они смогут найти презентацию или ход лекции для использования в своем выступлении», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

География проекта охватывает все регионы России от Сахалина до Калининграда. Каждый год в течение всего сентября выдающиеся люди из разных сфер деятельности возвращаются в школы и проводят уроки об основах российской государственности, культуре, экономике, инновациях, информационных технологиях и спорте.

Спикерами выступают представители исполнительной власти, культуры и спорта, общественные деятели, предприниматели и другие эксперты из разных отраслей. Слушателям предоставляется возможность расширить свой кругозор и найти новых друзей и единомышленников.