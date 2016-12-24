Министр Юрий Поляков представил личному составу нового руководителя Госавтоинспекции Мордовии

Министр внутренних дел по Республике Мордовия Юрий Поляков представил личному составу Управления Госавтоинспекции нового руководителя – Владимира Вахтина.

По информации МВД по РМ, службу в органах внутренних дел полковник полиции начал в 2005 году с должности эксперта экспертно-криминалистического центра при УВД Рязанской области. В 2006 году перешел в ГИБДД, где последовательно прошел всю должностную лестницу. С 2017 года занимал должность заместителя начальника Управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области – начальника отдела надзора.

Представляя Владимира Вахтина, Юрий Поляков отметил, что новый руководитель – хорошо подготовленный профессионал, знающий все тонкости работы, и выразил уверенность, что его назначение укрепит позиции подразделения.

В ходе рабочей встречи Министр передал личному составу ключи от пяти служебных автомобилей, которые оснащены современными сигнальными громкоговорящими установками со светодиодными акустическими панелями, видеорегистраторами, а также медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

Сообщается, что в настоящее время укомплектованность Госавтоинспекции республики служебным автотранспортом составляет почти 100 процентов. В 2023 году по национальному проекту для несения службы нарядам ДПС было выделено 11 новых служебных автомобилей «Хавал», которые благодаря мощному двигателю, системе полного привода, хорошим динамическим характеристикам зарекомендовали себя только с положительной стороны.