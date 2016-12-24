В Мордовии росгвардейцы в августе изъяли более 30 единиц оружия

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Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
В августе 2024 года сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии провели 238 проверок граждан - владельцев оружия по месту их жительства.
Сообщается, что к административной ответственности за различные нарушения были привлечены 12 владельцев оружия. По различным основаниям были изъяты 34 единицы гражданского оружия, 147 штук патронов.
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Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
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