В Мордовии росгвардейцы в августе изъяли более 30 единиц оружия

Репортер

В августе 2024 года сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии провели 238 проверок граждан - владельцев оружия по месту их жительства.

Сообщается, что к административной ответственности за различные нарушения были привлечены 12 владельцев оружия. По различным основаниям были изъяты 34 единицы гражданского оружия, 147 штук патронов.

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