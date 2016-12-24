В медицинские учреждения Мордовии поступает новое оборудование

В Мордовии продолжается реализация регионального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, который входит в нацпроект «Здравоохранение». Он направлен на снижение летальности от инсультов и инфарктов, а также на профилактику болезней системы кровообращения.

Благодаря реализации проекта проводится переоснащение и дооснащение медицинских учреждений республики. Так, в 2024 году закуплено 5 единиц медицинского оборудования.

В Региональный сосудистый центр №2 на базе Мордовской республиканской клинической больницы приобретен компьютерный рентгеновский томограф с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием. С его помощью врачи выполняют исследования сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии.

Кроме того, закуплено три диагностических аппарата для ультразвуковых исследований сердца и сосудов. Они направлены в Региональные сосудистые центры №1 и №2, а также первичное сосудистое отделение на базе Республиканской клинической больницы имени С.В. Каткова.

В первичное сосудистое отделение на базе Рузаевской центральной районной больницы поступил диагностический комплекс для ультразвуковых исследований экспертного класса.

Все оборудование уже находится в больницах, благодаря ему врачи оказывают помощь пациентам.