Нацпроект поможет предпринимателям Мордовии реализовать интересные бизнес-идеи

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии. Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» позволяет получать бесплатные услуги.

Так, благодаря господдержке предприниматели и самозанятые региона имеют возможность не только выйти на новый уровень и завоевать доверие клиентов, но и узнать о новых идеях в бизнесе, получить бесплатную помощь от специалистов Центра «Мой бизнес» по их реализации.

Среди интересных и необычных идей - создание онлайн-сервиса, где можно обмениваться старыми книгами. Проект может быть объединенной платформой для группы людей, где любители чтения находят единомышленников и делятся своими находками.

Еще одна идея - запуск сервиса доставки, который предлагает готовые наборы с ингредиентами для здорового питания, включая рецепты. Это может быть особенно востребовано среди занятых людей, стремящихся к здоровому образу жизни.

Есть и бизнес-идея, связанная с домашними животными. Она помогает загруженным повседневной рутиной людям ухаживать за их питомцами. Речь о стартапе по созданию компании, предоставляющей услуги выгула домашних животных, груминг и даже обучение.

Об этих и многих других идеях, а также мерах государственной поддержки субъектов МСП по нацпроекту можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.