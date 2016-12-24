В Мордовии ученики сельской школы будут осваивать беспилотные авиационные системы

На базе Аловской средней школы Атяшевского района заработала площадка инновационного дополнительного образования «Беспилотные авиационные системы». Ее открыли в первый день нового учебного года.

Школьники теперь смогут получать теоретические знания и осваивать практические навыки по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. В классах есть различные тренажеры, современное оборудование для программирования, моделирования и пилотирования.

«Время сейчас у нас технологическое. Будет здорово, когда вы - наши ученики, наше будущее - сами научитесь управлять беспилотниками. Поэтому желаю вам с интересом учиться и открывать для себя новые горизонты!» - напутствовал ребят глава Атяшевского района Константин Николаев.

Открытие в школе комплекса кабинетов по обучению конструированию и управлению беспилотными летательными аппаратами стало возможным благодаря президентскому национальному проекту «Беспилотные авиационные системы».