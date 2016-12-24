В Мордовии ученики сельской школы будут осваивать беспилотные авиационные системы

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На базе Аловской средней школы Атяшевского района заработала площадка инновационного дополнительного образования «Беспилотные авиационные системы». Ее открыли в первый день нового учебного года.
Школьники теперь смогут получать теоретические знания и осваивать практические навыки по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. В классах есть различные тренажеры, современное оборудование для программирования, моделирования и пилотирования.
«Время сейчас у нас технологическое. Будет здорово, когда вы - наши ученики, наше будущее - сами научитесь управлять беспилотниками. Поэтому желаю вам с интересом учиться и открывать для себя новые горизонты!» - напутствовал ребят глава Атяшевского района Константин Николаев.
Открытие в школе комплекса кабинетов по обучению конструированию и управлению беспилотными летательными аппаратами стало возможным благодаря президентскому национальному проекту «Беспилотные авиационные системы».
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