Байкер из Мордовии распрощался с мотоциклом «YAMAXA» в наказание за нетрезвые «покатушки»

По информации регионального МВД, 22 июня этого года 32-летний житель Зубово-Полянского района устроил под градусом мото-променад на мотоцикле «YAMAXA TDM850» без государственного регистрационного знака. Во время движения по трассе М-5 «Урал» он был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. У водителя наблюдались внешние признаки алкогольного опьянения, в связи с этим байкер был отстранен от управления транспортным средством.

В дальнейшем выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. По приговору суда за повторное совершение этого преступления обвиняемый получил 1 год принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства с лишением права управления транспортными средствами на 3 года 6 месяцев. Мотоцикл был конфискован в пользу государства.