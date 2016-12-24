По инициативе прокуратуры РМ коммерческая организация заплатит огромный штраф за «откаты»

В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуратура Зубово-Полянского района установила, что представитель коммерческой организации в период с августа 2018 года по июль 2022 года перевел должностному лицу компании «Плайтерра» более 1 млн рублей.

В информации надзорного ведомства отмечается, что денежные средства передавались за систематическую подачу заявок на поставку товаров, продление договорных отношений между хозяйствующими субъектами и своевременную оплату.

По материалам прокуратуры организация была привлечена судом к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица с назначением наказания в виде штрафа в размере более 28,6 млн рублей.

Отмечается, что ранее в отношении получателя коммерческого подкупа суд также вынес обвинительный приговор.