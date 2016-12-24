Около 30 тысяч человек стали слушателями акции «Служу Отечеству» в рамках трека Знание.Герои

В День воинской славы России, 3 сентября, завершился совместный проект Государственного фонда «Защитники Отечества» и Российского общества «Знание».

«Мы формируем совершенно новую систему патриотического воспитания, в которой ключевую роль играют те, кто защищал интересы государства. Ветераны предыдущих локальных войн и конфликтов, защитники Отечества могут показать личный пример и донести до юных ребят правду о подвиге, Родине, мужестве. Молодежь очень позитивно воспринимает рассказы героев, которые сами с большим энтузиазмом берутся за такую работу. Наш проект «Служу Отечеству» уже доказал свою востребованность – проведены сотни мероприятий: лекции ветеранов СВО, уроки мужества в детских летних лагерях. В дальнейшем форматы станут разнообразнее. Уверена, они будут востребованы молодежью», – рассказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

За время акции прошло более тысячи выступлений участников и ветеранов специальной военной операции. С молодыми людьми встретились военные корреспонденты Александр Сладков, Евгений Поддубный, Виталий Акиньшин, Владислав Кустов, Георгий Мамсуров, Евгений Лисицын, глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев, ведущий программы «Время покажет» на Первом канале, создатель и главный редактор канала «Политическая Россия» Руслан Осташко, член наблюдательного Совета фонда «Защитники Отечества», Герой России Алексей Романов, ветеран СВО, полковник инженерных войск, Герой России Рустам Сайфуллин, ветеран СВО, Герой России, председатель Рязанской областной общественной организации ветеранов СВО Владислав Головин (позывной «Струна») и другие ветераны спецоперации. Всего во время акции выступили более 250 подопечных фонда «Защитники Отечества» по всей стране.

В Приволжском федеральном округе слушателями стали почти 4 тысячи человек. В Татарстане командир отделения, ветеран боевых действий Эдуард Елизаров встретился с ребятами, отдыхавшими в детских оздоровительных лагерях. В Удмуртии участники акции встретились с ветеран боевых действий, участником СВО, награждённым медалью «Луки Крымского» Зульфатом Вагаповым. В Чувашии уроки мужества для ребят провели участники СВО инструктор-методист центра «ВОИН» Григорий Васильев, награжденный медалью «За отвагу», и обладатель Ордена Мужества, главный эксперт-специалист Военного Комиссариата Чувашской Республики Артемий Репкин. В Кирове участниками акции встретились с ветераном боевых действий, участником СВО, командиром взвода БПЛА, ОДШБР «Ветераны» в составе Добровольческого Корпуса МО РФ, награжденным медалью «За отвагу» и медалью святителя Иоасафа Белгородского Виктором Платуновым. В Саратовской области ветераны специальной военной операции Олег Мысов, Сергей Фролков, а также представитель общественно-патриотической организации «Твои Герои, Саратов» Дмитрий Молоков встретились с ребятами, отдыхающими в детском лагере. В Самарской области школьники встретились с ветераном кадровым офицером, ветераном СВО, командиром штурмового взвода, социальным координатором Госфонда «Защитники отечества», награжденного медалью «За Отвагу» Сергеем Алексеевым и военным корреспондентом телеканала «Звезда» Виталием Акиньшиным. В Нижегородской области корреспондент СоловьевLive, ведущий программы «Башня Мамсурова» Георгий Мамсуров, в прошлом спецкор ТК «Звезда» и ВГТРК, военкор батальонов «Алания» и «Осетия» поделился со школьниками своим взглядом на специальную военную операцию, рассказал о жизни военного корреспондента.

В Мордовии с начала июня в рамках трека Знание.Герои состоялись мероприятия с участием лекторов Российского общества «Знание» в Краснослободском, Ковылкинском, Большеберезниковском, Ичалковском районах, а также в Саранске. Лекторами выступили ветераны СВО Иван Волков, Миразым Исмаилов, Максим Царёв, Андрей Ерёмин. Мероприятия прошли на базе детских оздоровительных и пришкольных лагерей, на площадке лектория в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.

«В нынешних условиях тема сохранения исторической памяти особенно актуальна. Важно сохранять историческую память и делать все, чтобы наша молодежь формировалась на достойных примерах. Большую роль в системе патриотического воспитания играют наши герои, которые вернулись домой со спецоперации. Они готовы и дальше приносить пользу своей стране, воспитывая молодое поколение», – отметил Герой России, заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов.

Во время встреч ребята узнали о выборе жизненного пути, патриотизме и героизме, об основах информационной безопасности, о том, как не стать жертвой вербовки в социальных сетях, ответственности за свои действия. На мероприятиях выступающие особенно отмечали, как ценна помощь волонтеров, которые отправляют на передовую вещи и письма для бойцов, выражали уверенность, что встречи в рамках акции «Служу Отечеству» сейчас необходимы молодежи. Каждый ветеран боевых действий поделился своей историей участия в специальной военной операции.

«Акция «Служу Отечеству», которую мы проводили в рамках трека Знание.Герои нашла большой отклик у молодежи. Мы увидели неподдельный интерес у ребят к ветеранам боевых действий, к их историям и опыту, жизненным принципам, среди которых ключевой — это любовь к Родине. Многие из лекторов, кстати, выступали впервые и мы им оказали методическую поддержку. Но совсем скоро в рамках Знание.Академия специально для наших защитников мы создадим новый курс по основам публичных выступлений. Он будет состоять из пяти видео-уроков. Этот курс позволит нашим героям выступать еще интереснее, еще эффективнее доносить знания и смыслы до аудитории», – подчеркнул генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию страны Президент РФ Владимир Путин отмечал, что подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России: труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России.