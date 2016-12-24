В Мордовии объявили конкурс по набору слушателей в «Школу фермера»

Обучение по программе «Школа фермера» пройдет в республике уже в третий раз и предполагает субсидирование бизнеса для победителя и бесплатное обучение для всех участников проекта. «Школа фермера» — это совместный проект Россельхозбанка, МГУ им. Н. П. Огарева и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Мордовии.

В конкурсе могут принять участие студенты выпускных курсов по программам высшего и среднего профессионального образования, главы крестьянских (фермерских) хозяйств региона, а также только планирующие начать предпринимательскую деятельность в сфере АПК Мордовии. Граждане России, закончившие военную службу в зоне специальной военной операции (демобилизованные и комиссованные участники СВО, участники боевых действий) смогут пройти обучение вне конкурсного отбора.

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке. До 15 сентября на электронную почту Минсельхозпрода РМ (mfh@agro.e-mordovia.ru) и института корпоративного обучения и непрерывного образования (deminvv@mrsu.ru) направить заявку на участие с презентацией и/или видеороликом проекта по направлениям «Растениеводство» или «Животноводство».

Победители конкурса смогут бесплатно пройти обучения в МГУ им. Н. П. Огарева по 252 часовой программе профессиональной переподготовки по направлениям «Животноводство» или «Растениеводство». Слушатели изучат правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели и основы маркетинга. Также проект предполагает прохождение стажировки на ведущих предприятиях и фермерских хозяйствах Мордовии.