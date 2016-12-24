Благодаря нацпроекту образовательные организации Мордовии получают компьютерное оборудование

В Мордовии реализуется региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Он включает в себя три основных направления: оснащение образовательных организаций высокоскоростным интернетом и компьютерным оборудованием, создание образовательного контента и создание сервисов для взаимодействия между учителем, учеником и родителями.

В рамках проекта к новому учебному году 39 образовательных организаций Мордовии обновили материально-техническую базу. Они получили ноутбуки с мышками, интерактивные панели, видеокамеры и многофункциональные устройства. На эти цели было направлено более 135 млн. рублей из федерального и республиканского бюджетов.

В основном компьютерное оборудование получили сельские школы Мордовии, а также 3 школы Саранска и 3 профессиональные образовательные организации республики. Оборудование будет использовано в компьютерных классах и в классах для работы с цифровым образовательным контентом. Благодаря ему педагоги и обучающиеся могут использовать различные цифровые сервисы и платформы, такие как ФГИС «Моя школа», «Цифровые помощники» для учителя, ученика и родителей.

Цифровая образовательная среда расширяет возможности учителя, упрощает процесс проведения анкетирования и тестирования учащихся. Поставленное оборудование может быть использовано и во внеурочной деятельности.