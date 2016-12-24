20-летняя девушка из Саранска после «обработки» аферистами лишилась 859 тысяч рублей

Прямая линия
Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Молодую жительницу мордовской столицы обманули по расхожему мошенническому сценарию.
Как сообщает МВД по РМ, в полиции девушка рассказала, что 29 августа с ней в мессенджере связался некий представитель компании сотовой компании и получил нужные сведения под предлогом продления срока действия ее сим-карты.
После этого в криминальный спектакль вступил мнимый сотрудник «Росфинмониторинга». Он сообщил барышне о происках злоумышленников, получивших доступ к ее персональным данным. Якобы, с их помощью жулики намериваются повесить на жительницу Саранска кредит.
Рецепт «спасения», предложенный собеседником, оказался типичным для махинаторов – девушке следовало действовать на опережение и самой взять кредиты. Она выполнила все инструкции, после чего перевела полученные 859 тысяч рублей на банковские счета, продиктованные неизвестным.
Как всегда бывает в таких обстоятельствах, прозрение у потерпевшей наступило уже после проведения финансовой операции, она обратилась в полицию.
В МВД отмечают, что в настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению мошенничества.
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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
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