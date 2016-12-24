20-летняя девушка из Саранска после «обработки» аферистами лишилась 859 тысяч рублей

Молодую жительницу мордовской столицы обманули по расхожему мошенническому сценарию.

Как сообщает МВД по РМ, в полиции девушка рассказала, что 29 августа с ней в мессенджере связался некий представитель компании сотовой компании и получил нужные сведения под предлогом продления срока действия ее сим-карты.

После этого в криминальный спектакль вступил мнимый сотрудник «Росфинмониторинга». Он сообщил барышне о происках злоумышленников, получивших доступ к ее персональным данным. Якобы, с их помощью жулики намериваются повесить на жительницу Саранска кредит.

Рецепт «спасения», предложенный собеседником, оказался типичным для махинаторов – девушке следовало действовать на опережение и самой взять кредиты. Она выполнила все инструкции, после чего перевела полученные 859 тысяч рублей на банковские счета, продиктованные неизвестным.

Как всегда бывает в таких обстоятельствах, прозрение у потерпевшей наступило уже после проведения финансовой операции, она обратилась в полицию.

В МВД отмечают, что в настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению мошенничества.