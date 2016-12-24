В Мордовии завершили капитальный ремонт дороги в Лямбирском районе

По информации Госкомтранса РМ, капитальный ремонт участка дороги «Саранск - Ромоданово - Большое Игнатово - д.Суркино» выполняла подрядная организация ООО «СТДС».

Здесь отремонтировали водопропускные трубы, уложили новое асфальтобетонное покрытие, сделали тротуар и съезды к частным домовладениям, обустроили автобусную остановку и смонтировали наружное освещение. На завершающем этапе были установлены новые знаки и нанесена дорожная разметка.

Отмечается, что работы выполнялись по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».