В Мордовии осужденные исправительных центров сразились на футбольном поле

Для осужденных, отбывающих наказание в исправительных центрах № 1 и 2 УФСИН по РМ, администрации учреждений организоваои соревнования по футболу. Матч состоялся на игровом поле стадиона поселка Явас.

По информации ведомства, по итогам состязания со счетом 3:2 победу одержали футболисты с принудительными работами из исправительного центра №1.