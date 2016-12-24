В Мордовии осужденные исправительных центров сразились на футбольном поле

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В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
Для осужденных, отбывающих наказание в исправительных центрах № 1 и 2 УФСИН по РМ, администрации учреждений организоваои соревнования по футболу. Матч состоялся на игровом поле стадиона поселка Явас.
По информации ведомства, по итогам состязания со счетом 3:2 победу одержали футболисты с принудительными работами из исправительного центра №1.
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В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
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