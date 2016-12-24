В Теньгушево нетрезвый водитель стал фигурантом уголовного дела за ложный донос

Репортер

По информации МВД по РМ, 20 июля этого года жительница села Хлебино сообщила в полицию о повреждении забора на придомовой территории. Виновник происшествия оставил ВАЗ-21074 на месте ДТП и скрылся.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность автовладельца, он находился в состоянии алкогольного опьянения. На автомобилиста составили протоколы за нетрезвое вождение и оставление места ДТП.  

Уже в суде при рассмотрении административного дела мужчина заявил, что за рулем транспортного средства он не находился. Якобы в тот день он ставил автомобиль у пилорамы, где работает, а позже обнаружил, что машину угнали. Хозяин авто написал в полицию соответствующее заявление о совершенном преступлении.

Но в ходе расследования информация об угоне не подтвердилась. В дальнейшем автовладелец признался, что ложный донос сделал во избежание наказания по административным статьям. Но к ним теперь добавилось уже уголовное дело.

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