В Теньгушево нетрезвый водитель стал фигурантом уголовного дела за ложный донос

«Мы вместе!»
Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
По информации МВД по РМ, 20 июля этого года жительница села Хлебино сообщила в полицию о повреждении забора на придомовой территории. Виновник происшествия оставил ВАЗ-21074 на месте ДТП и скрылся.
Сотрудники Госавтоинспекции установили личность автовладельца, он находился в состоянии алкогольного опьянения. На автомобилиста составили протоколы за нетрезвое вождение и оставление места ДТП.
Уже в суде при рассмотрении административного дела мужчина заявил, что за рулем транспортного средства он не находился. Якобы в тот день он ставил автомобиль у пилорамы, где работает, а позже обнаружил, что машину угнали. Хозяин авто написал в полицию соответствующее заявление о совершенном преступлении.
Но в ходе расследования информация об угоне не подтвердилась. В дальнейшем автовладелец признался, что ложный донос сделал во избежание наказания по административным статьям. Но к ним теперь добавилось уже уголовное дело.
Поделиться в соц. сетях:
Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в республиканском образовательном форуме
Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики