В Мордовии Музей Победы покажет фильмы Международного фестиваля правильного кино

3 сентября московский Музей Победы запустил третий этап III Международного фестиваля правильного кино. Старт приурочен к 79-й годовщине окончания Второй мировой войны. Площадками фестиваля стали 4 учреждения культуры республики. Среди них - Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина, Центр визуального искусства и другие.

«В рамках третьего этапа фестиваля будут показаны лучшие фильмы, созданные на основе традиционных ценностей, идей гуманизма, милосердия и помогающие сохранять преемственность поколений», - рассказали в Музее Победы.

Первый показ в Мордовии состоится 6 сентября в Национальной библиотеке имени А.С. Пушкина. В 15:00 зрители увидят документальный фильм «Повесть о московском ополчении. Писательская рота». Кроме того, в рамках фестиваля жители республики увидят ленты «Сыны полков», «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС», «Меч Мономаха» и другие.



Показы в рамках третьего этапа фестиваля продолжатся до 15 декабря 2024 года. Всего к кинопоказам присоединятся более тысячи культурных площадок и образовательных учреждений по всей стране. Это федеральные и региональные музеи, в том числе музеи-участники Международного проекта «Территория Победы» и Ассоциации исторических и военно-исторических музеев, а также центры патриотического воспитания, библиотеки, культурные центры и школы из 66 регионов России.

Организатор фестиваля - Музей Победы. Генеральные информационные партнеры фестиваля: информационное агентство ТАСС и телеканал РЕН ТВ. Информационными партнерами фестиваля выступили радио «Звезда», радиостанция «Sputnik» МИА «Россия Сегодня» и журнал «Кинобизнес сегодня».