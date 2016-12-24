Предпринимателям Мордовии расскажут, как платить НДС в следующем году

«Приходилось работать без выходных»
Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для бизнес-сообщества пройдет День открытых дверей, где расскажут об изменениях в налоговом законодательстве.
Налоговый консультант поделится информацией об упрощенной системе налогообложения с НДС в 2025 году. Кроме того, предприниматели смогут задать интересующие вопросы специалистам Центра поддержки экспорта и Технопарка Мордовии. Спикеры расскажут, как выйти с продукцией на экспорт и участвовать в межрегиональных и международных бизнес-миссиях и выставках.
Предпринимателям расскажут:
- о получении социального контракта
- о результативном поиске иностранного покупателя
- о нюансах составления бизнес-плана
- об инвестиционных меморандумах
- об участии субъектов МСП в международных бизнес-миссиях
- о мерах финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса и многом другом.
День открытых дверей состоится 11 сентября с 12:00 до 13:00 по адресу: г. Саранск, ул. Московская, 14.
Телефон для справок: 24-77-77.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/3CzJWn.
Участие в мероприятии - бесплатное!
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в республиканском образовательном форуме