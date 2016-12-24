Предпринимателям Мордовии расскажут, как платить НДС в следующем году

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для бизнес-сообщества пройдет День открытых дверей, где расскажут об изменениях в налоговом законодательстве.

Налоговый консультант поделится информацией об упрощенной системе налогообложения с НДС в 2025 году. Кроме того, предприниматели смогут задать интересующие вопросы специалистам Центра поддержки экспорта и Технопарка Мордовии. Спикеры расскажут, как выйти с продукцией на экспорт и участвовать в межрегиональных и международных бизнес-миссиях и выставках.

Предпринимателям расскажут:

- о получении социального контракта

- о результативном поиске иностранного покупателя

- о нюансах составления бизнес-плана

- об инвестиционных меморандумах

- об участии субъектов МСП в международных бизнес-миссиях

- о мерах финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса и многом другом.

День открытых дверей состоится 11 сентября с 12:00 до 13:00 по адресу: г. Саранск, ул. Московская, 14.

Телефон для справок: 24-77-77.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/3CzJWn.

Участие в мероприятии - бесплатное!