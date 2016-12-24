Мордовия развивает информационную инфраструктуру

Благодаря реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика» социально значимые учреждения Мордовии подключаются к интернету по волоконно-оптическим линиям связи. В 7 городах и во всех 22 районах для реализации этой задачи за три года построили 785 км оптики.

Всего услугами передачи данных обеспечены 720 объектов. В их числе: органы местного самоуправления и государственной власти, образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части и учреждения культуры.

Городским образовательным организациям обеспечена скорость доступа в Интернет не менее 100 Мбит/с, сельским – не менее 50 Мбит/с. Для всех остальных социально значимых объектов – не менее 10 Мбит/с. Все образовательные организации Мордовии подключены к интернету с использованием единой сети передачи данных.

К интернету также подключили все ФАПы, нуждающиеся в услугах передачи данных. Там, где отсутствует техническая возможность для проводного подключения, обеспечили доступ передачи данных по спутниковому и мобильному интернету.

Кроме того, в рамках реализации федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» в 40 населенных пунктах построены и запущены базовые станции. Они позволяют обеспечить жителей сел и деревень численностью от 100 до 500 человек мобильной голосовой связью и высокоскоростным беспроводным интернетом.