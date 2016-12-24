В Саранске студенты техникумов соревновались в военно-патриотическом двоеборье

2 сентября в парке им. А.С. Пушкина прошли соревнования по военно-патриотическому двоеборью «Защитники России» среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений Саранска.

Семь команд студентов состязались в сборке/разборке автомата на время и перетягивании каната. По информации саранской мэрии, в общекомандном зачете победу одержали ребята из Автомеханического техникума, второе место заняла команда Строительного техникума, на третьем месте оказались студенты Электромеханического колледжа.