Предприниматель из Мордовии получил грант на развитие магазина женской обуви

Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ предоставляет финансовую поддержку представителям регионального бизнеса в виде грантов. На постоянной основе Министерство осуществляет мониторинг реализации проектов. Стоит отметить, что обучение грантополучателей, а также формирование заявок проходило на площадке регионального центра «Мой бизнес», где предприниматели могут рассчитывать и на многочисленные финансовые, а также нефинансовые меры поддержки.



Один из таких предпринимателей, получивших грант на реализацию проекта — Артём Мавсисян. Магазин, руководителем которого он является, предлагает жителям и гостям региона женскую обувь и сумки.

«ИП я открыл два года назад, - рассказывает предприниматель из Саранска. - Начинал с небольшой точки на рынке, но быстро пришёл к выводу, что это не мой уровень и нужно расти дальше. В прошлом году открыл магазин».



Благодаря нацпроекту Артём зарегистрировал свой товарный знак. В ближайшее время через центр «Мой бизнес» планирует воспользоваться ещё одной бесплатной услугой в рамках господдержки — изготовить рекламный баннер.

«Полученный в Минэкономики Мордовии грант я направил на оплату аренды и приобретение новой мебели для магазина, - говорит Артём Мавсисян. - Грант мне помог и с рекламой».



«Мы следим за целевым использованием выделяемых грантов, находимся в постоянном контакте с предпринимателями, - отмечает начальник отдела развития предпринимательской деятельности Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ Руслан Ерзин. - Министерство помогает в реализации множества интересных и полезных проектов. Среди таких проектов и магазин женской обуви, которым руководит Артём».



О всех мерах Господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса можно узнать по телефону «горячей линии» в Саранске: 24-77-77.