В Мордовском заповеднике пройдет гастрономический фестиваль «Пятнистый фест»

7 сентября в поселке Пушта Темниковского района на территории Мордовского заповедника пройдет традиционный гастрономический фестиваль «Пятнистый фест». Здесь будут работать площадки заповедников и национальных парков из ряда регионов, а гости фестиваля смогут принять участие в дегустации традиционных блюд.



Посетители смогут прогуляться по кулинарной и сувенирной улицам, посмотреть выступления музыкальных и танцевальных коллективов, поучаствовать в конкурсах, викторинах, мастер-классах и лотерее. В рамках мероприятия запланирован конкурс на самый вкусный плов.



Гости, нарядившиеся в одежду расцветок, имитирующих окрас рыси, леопарда и других пятнистых животных, смогут пройти на фестиваль бесплатно (по условиям - пятнистой одежда должна быть как минимум на 70%). В таких нарядах можно будет принять участие в Пятнистом дефиле у главной сцены фестиваля - за лучшие образы будут вручаться призы.



В этот день есть возможность бесплатно посетить все экскурсионные и туристические объекты заповедника: музей Природы, музейный комплекс «Мы - одна страна», музей зубра, экологические тропы «Знакомьтесь, Мордовский заповедник», «Тропою Предков», «Фенология русского леса».



Подробнее о фестивале можно узнать здесь.