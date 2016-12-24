В Мордовии лишенный прав водитель погиб в ДТП

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По информации Госавтоинспекции республики, 2 сентября в Инсарском районе около часа дня на автодороге «Инсар – Лухменский Майдан» 50-летний водитель автомашины «Лада Гранта», лишенный права управления транспортными средствами, не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
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Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
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