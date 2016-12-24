Две компании из Мордовии стали призерами окружного этапа премии «Экспортер года»

В Уфе завершился окружной этап Всероссийской премии «Экспортер года» среди субъектов Приволжского федерального округа. Всего жюри отметило в 20 номинациях 58 компаний и предприятий из 12 регионов ПФО. Среди победителей и компании из Мордовии.

АО «Консервный завод «Саранский» занял 2-е место в номинации «Экспортер года в сфере готового продовольствия АПК (высокие переделы)» (крупный бизнес). На экспорт предприятие поставляет молоко, сгущенное молоко и зеленый горошек. 1-е и 3-е место в этой номинации у удмуртских компаний: АО «МИЛКОМ» и ООО «Ува-молоко».

В номинации «Экспортер года в сфере готового продовольствия АПК (высокие переделы)» (МСП) 3-е место у мордовской компании ООО «Приоритет». Предприятие экспортирует в 7 стран бисквитные пирожные. Победа в номинации досталась ООО «Радуга» из Пермского края, второе место - у ООО «Митжел» Оренбургской области.

Актуальность всероссийской премии «Экспортер года» выросла на фоне геополитических изменений, в наше время быть экспортером означает принять серьезный вызов. При этом, с наложением санкций и ростом ограничений предприятия открывают для себя новые возможности, развивают логистику и находят надежных партнеров.