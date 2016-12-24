Чамзинский уголовник получил срок за уличный грабеж на 1 миллион рублей

В Чамзинском районе республики 39-летний местный житель выслушал приговор суда за открытое хищении у пенсионерки более 1 миллиона рублей.

29 февраля этого года к полицейским в Чамзинском районе обратилась 86-летняя местная жительница. Она стала жертвой неизвестного налетчика, который неожиданно напал на нее на улице и выхватил сумку, в которой находились продукты, денежные средства в сумме 1 миллион 2 тысячи рублей, паспорт и удостоверение ветерана труда.

Сотрудники уголовного розыска регионального МВД совместно с оперативниками Чамзинского отдела полиции установили причастного к совершению грабежа. Им оказался 39-летний житель райцентра, который только две недели назад освободился из мест лишения свободы. Там он отбывал наказание за совершение аналогичного преступления, а в целом уже 13 раз привлекался к уголовной ответственности.

Мужчину задержали в поселке Комсомольский у приятельницы, с которой он вместе проживал. При личном досмотре у рецидивиста и в ходе обыска в доме сожительницы удалось отыскать почти половину похищенных денег.

Как выяснилось, сумку пожилой женщины налетчик распотрошил на территории кладбища срезу же после совершенного грабежа. Он забрал наличность, а все остальное закопал в снег около одной из могил, после чего поехал к сожительнице

Суда житель Чамзинского района дожидался под стражей. В целях возмещения ущерба на его имущество (комната в общежитии и автомобиль марки «ВАЗ-2106») был наложен арест.

По информации прокуратуры РМ, суд приговорил грабителя к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, был удовлетворен иск прокуратуры района о взыскании с рецидивиста причиненного материального ущерба в размере более 550 тысяч рублей.