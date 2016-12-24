В Саранске с крупной партией наркотиков задержали юную парочку из Пензы

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Как сообщает МВД по РМ, в минувшие выходные при отработке оперативной информации сотрудники УНК около одного из домов по улице Т. Бибиной остановили 19-летнего молодого человека и 18-летнюю девушку. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у обоих по свертку с мефедроном. Общая масса изъятого наркотика составила более 200 граммов.
В ходе дознания выяснилось, что криминальные гости республики выполняли роль «закладчиков». 30 августа они приехали в Саранск с целью распространения запрещенных веществ и остановились на съемной квартире. Из тайника они забрали оптовую партию мефедрона для последующего сбыта, но их деятельность была пресечена оперативными сотрудниками.
В информации МВД отмечается, что в апреле этого года 19-летний наркодилер уже задерживался в Пензе за совершение аналогичного преступления. В ходе судебного разбирательства он стал скрываться от судебных органов и был объявлен в федеральный розыск.
В последнее время парень проживал в Саратовской области, практически ежедневно меняя арендованное жилье для конспирации. С подругой по преступному ремеслу молодой человек познакомился в медицинском учреждении, где они оба проходили лечение от наркотической зависимости.
В настоящий момент в отношении задержанных следственным отделом возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств, на время расследования их отправили под стражу.
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