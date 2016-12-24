В Саранске на маршруты общественного транспорта выпустили зеленую «гармошку»

По информации городской Администрации, 2 сентября после проведения ремонтно-восстановительных работ на базе Муниципального предприятия «Горэлектротранс» на линию был выпущен автобус особо большой вместимости.

О движении общественного транспорта по муниципальным маршрутам в мэрии рекомендуют узнавать на сайте bus13.ru и в приложении «Умный транспорт», а также по тел. 47-20-84 .