В Саранске на маршруты общественного транспорта выпустили зеленую «гармошку»

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По информации городской Администрации, 2 сентября после проведения ремонтно-восстановительных работ на базе Муниципального предприятия «Горэлектротранс» на линию был выпущен автобус особо большой вместимости.
О движении общественного транспорта по муниципальным маршрутам в мэрии рекомендуют узнавать на сайте bus13.ru и в приложении «Умный транспорт», а также по тел. 47-20-84 .
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В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
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