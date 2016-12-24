Бизнес Мордовии может возместить часть затрат по выплате купонного дохода от облигаций

Со 2 сентября Минэкономразвития России начинает прием заявок на заключение соглашений для возмещения части затрат предприятий — субъектов МСП по выплате купонного дохода по облигациям.

Субсидии предоставляются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» для возмещения фактически понесенных и документально подтвержденных затрат, осуществленных в 2019–2023 годах, по выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже. Срок размещения облигаций — 2019–2023 годы.

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 года № 532 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям — субъектам малого и среднего предпринимательства в целях компенсации части затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже».

Результатом предоставления субсидии по процентным (купонным) выплатам является обеспечение доступа к финансовым ресурсам посредством выпуска облигаций, в том числе с использованием мер поддержки (объем ежегодно размещенных субъектами малого и среднего предпринимательства выпусков облигаций).

Организатор отбора: Министерство экономического развития Российской Федерации.

Участники отбора: субъекты малого и среднего предпринимательства, разместившие облигации на фондовой бирже. Начало приема заявок: 16:00 2 сентября 2024 года. Окончание: 16:00 1 октября 2024 года. Размещение результатов отбора: 1 декабря 2024 года.

Прием документов осуществляется в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки, на сайте promote.budget.gov.ru.

Подробная информация для субъектов МСП Мордовии по телефону горячей линии: 24-77-77.