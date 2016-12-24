В Мордовии ведутся работы по восстановлению лесов

На реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 2024 году Мордовии выделено более 15 миллионов рублей. Треть этой суммы направлена на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для охраны лесов от пожаров. Остальные средства пошли на увеличение площади лесовосстановления.

Восстановлением лесов занимается Лесопожарный центр Мордовии. Основной объем работ запланирован на 3 квартал 2024 года. В настоящее время выполнено более 23% годового плана, саженцы высажены на площади 484 гектара. Планируемая площадь лесовосстановления составляем более 2 тысяч гектаров, в том числе арендаторами лесных участков – 1,34 тысяч га.

Площадь лесовосстановления к площади вырубленных или погибших деревьев составляет 100%.

Кроме того, в этом году в Лесопожарный центр приобрели колесный вездеход с грузоподъемностью от 0,6 до 6 т. Это машина повышенной проходимости, она способно преодолевать даже болотистые места. Вездеход поможет быстро добраться до места возгорания.