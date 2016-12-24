В Саранске состоятся мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Завтра, 3 сентября, в столице Мордовии в рамках республиканской акции #МордовияПротивТеррора будут проходить мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата связана с трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 года в Беслане.



По информации городской Администрации, с 11.30 до 12.00 на площади Тысячелетия в Саранске в этот день состоится посвященная 20-летию бесланской трагедии молодежная акция «Сердце Беслана» по раздаче ее символа - красного сердца.



В 12.00 в Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина пройдет Республиканский молодежный форум «Противодействие терроризму - общая задача». Здесь будет работать площадка «Память Беслана: 20 лет спустя».



Во Дворце культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарева с 12.00 до 16.30 пройдет акция памяти «Мордовия против террора», в рамках которой запланирован открытый диалог «Цифровой мир: как остаться человеком?» с популярным блогером, ведущей интернет-канала «Метаметрика», заместителем директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Викторией Федосовой.

Здесь также проведут антитеррористическую викторину «Этноквиз» с главными специалистами Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях РФ МПГУ Мариной Малафеевой и Софьей Егоровой.



На стадионе «Старт» в 14.00 начнется футбольный турнир «Спорт против экстремизма и терроризма», посвященный памяти жертв терактов и сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении воинского долга в борьбе с терроризмом.



Вечером в 19.00 на Соборной площади Саранска запланирована молодежная акция памяти «Сердце Беслана» с зажжением свечей.



В соцсетях и мессенджерах будет организована интернет-акция #МордовияПротивТеррора.