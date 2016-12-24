В Мордовии завершилась серия бизнес-тренингов для предпринимателей

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ, совместно с центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку предпринимателям Мордовии. Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в регионе проведена серия бизнес-тренингов, направленных на поддержку предпринимателей, освоения новых каналов продаж. Данные встречи организованы при участии бизнес-тренера Оксаны Зеленовой, которая поделилась своим опытом и знаниями.



Самозанятым и субъектам малого и среднего предпринимательства предлагается широкий спектр бесплатных услуг и мер поддержки. Одной из ключевых задач центра является предоставление владельцам бизнеса ценных знаний и навыков, способствующих расширению клиентской базы и увеличению доходов. В связи с этим подобные мероприятия проходят на регулярной основе.



В этом году, помимо стационарных встреч в офисе центра, решено проводить и выездные тренинги. С марта по август в Саранске и районах республики Оксана Зеленова делилась информацией о последних тенденциях и стратегиях привлечения новых клиентов.



Среди основных тем тренингов:



- поиск и применение новых каналов продаж;

- создание эффективных маркетинговых кампаний;

- использование социальных сетей и цифровых платформ;

- разработка успешной стратегии продаж.



Кроме того, бизнес-тренер подготовила для аудитории книгу «700 каналов привлечения клиентов». Пособие предоставило предпринимателям наглядные примеры увеличения аудитории, расширения клиентской базы, поиска потенциальных потребителей и многого другого.