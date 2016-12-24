В Управлении федеральной почтовой службы РМ прошел «Открытый диалог»

30 августа в Управлении федеральной почтовой службы РМ состоялся «Открытый диалог», в котором в режиме видеоконференции приняли участие сотрудники почты со всей Мордовии. Видеосвязь объединила актовый зал Главпочтамта, где собралось руководство филиала и почтамтов, службы и почтовые отделения по всей республике. В мероприятии принял участие Министр цифрового развития Мордовии Дмитрий Карасев.

Главной темой «Открытого диалога» стало подведение итогов 7 месяцев работы филиала. Рабочая часть собрания прошла в виде презентации итогов работы различных подразделений филиала. Руководители департаментов и почтамтов доложили о своих достижениях и ответили на вопросы сотрудников почты. Директор УФПС Республики Мордовия Анна Дудко подвела итог: «Почта – одна из старейших сетей в нашей стране. Чтобы быть востребованными, мы должны соответствовать современным требованиям, прежде всего, в цифровизации наших услуг и сервисов».

В завершение мероприятия, лучшим сотрудникам филиала были вручены почетные грамоты и благодарственные письма от Минцифры России, Министерства цифрового развития Мордовии и АО «Почта России». Высокой награды – знака Минцифры России «Мастер связи» - была удостоена работница с более чем 20 летним стажем Людмила Липасова. Самый же практичный приз был вручен саранскому почтальону Ирине Салминой за лучшую реализацию лотерейных билетов она получила не только почетную грамоту с формулировкой «Лучшему из почтальонов», но и современный велосипед.