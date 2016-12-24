В Мордовии в ДТП погибли три человека

По информации Госавтоинспекции республики, 1 сентября в 14 часов 35 минут на автодороге «Ковылкино-Краснослободск-Ельники-Первомайск» водитель автомашины «Рено Логан», по предварительным данным, не соблюдая дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, совершил столкновение с автомашиной «Лада-2107». «Семерку» от удара отбросило на полосу встречного движения, где она попал под «Форд Фокус».

В результате ДТП три человека скончались на месте происшествия, еще трое с различными травмами были доставлены в лечебное учреждение. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.